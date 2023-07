Regierung ruft Kommunen zu Teilnahme an Klimaschutz auf

Das Programm ist ein insgesamt 250 Millionen Euro schweres Investitionspaket: Dabei fließen 180 Millionen Euro direkt an die Kommunen. Weitere 60 Millionen Euro gehen in einen vom Wirtschaftsministerium gesteuerten Wettbewerb, der sich neben Kommunen auch an Unternehmen richtet. Der Wettbewerb soll in Kürze starten. Die restlichen zehn Millionen Euro seien für Organisations- und Beratungskosten vorgesehen.