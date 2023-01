Regisseurin: Festspiele hinterfragen Geschlechterbilder

Worms (dpa/lrs) - . Die Nibelungen-Festspiele in Worms wollen in der diesjährigen Inszenierung „Brynhild“ (7. bis 23. Juli) unter anderem Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder hinterfragen. „Wir werden eintauchen in ein dystopisches Universum, in der wir die Idylle der Mythologie neu formatieren und feministisch überschreiben“, sagte Regisseurin Pinar Karabulut am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.