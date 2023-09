Rehlinger und Dreyer für mehr Tempo

„Beide Länder benötigten eine schnelle und vollständige Anbindung an das deutsche beziehungsweise europäische Wasserstoffnetz“, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD). Das sei entscheidend, um die Klimaschutzziele erreichen zu können. Studien gingen davon aus, dass die Häfen in Rotterdam und Antwerpen-Brügge 2030 etwa 67 Prozent der europäischen Importkapazitäten bereitstellten. „Trotz aller bisherigen Anstrengungen reichen die Erzeugerkapazitäten für Wasserstoff via Elektrolyse in Deutschland und der EU nicht aus, um allein den theoretischen Bedarf der aktuellen Stahlproduktion oder der energieintensiven Chemieindustrie zu decken.“