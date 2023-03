Reichsbürger-Szene wächst weiter: 100 mehr als im Vorjahr

Mainz (dpa/lrs) - . Die Reichsbürger-Szene in Rheinland-Pfalz hat sich seit den ersten Erhebungen 2017 nahezu verdoppelt. Rund 950 Menschen würden dieser Szene (Stand 2022) inzwischen zugerechnet, anfangs seien es nur knapp 500 gewesen, sagte der Abteilungsleiter Verfassungsschutz im Innenministerium, Elmar May, am Donnerstag in Mainz. 2021 seien es noch etwa 100 weniger gewesen (850).