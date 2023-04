Remis gegen Bremen: Mainz darf weiter von Europa träumen

Ludovic Ajorque brachte die Hausherren in der 85. Minute in Führung, die Jens Stage (87.) egalisierte. Nach dem 2:1 durch Nelson Weiper (90.+3) sahen die Mainzer schon wie der Sieger aus, doch Werder schlug durch Nationalstürmer Niclas Füllkrug (90.+5) erneut zurück. „Es fühlt sich natürlich scheiße an, wenn du zweimal in Führung gehst und zweimal direkt den Ausgleich bekommst. So etwas hat von uns noch keiner erlebt“, sagte Ajorque.