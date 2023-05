„Rhein in Flammen“: Veranstalter informiert über Pläne

Koblenz (dpa/lrs) - . Wie geht es mit „Rhein in Flammen“ weiter? Darüber wollen die Veranstalter am Dienstag (16.45 Uhr) in Koblenz informieren. Es soll dabei sowohl um das Konzept für die Veranstaltung zwischen Spay/Braubach und Koblenz am 12. August als auch um die künftige Ausrichtung gehen. Neben dem Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, nimmt auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) an der Pressekonferenz teil.