Rheingau Musik Festival mit Leipziger Gewandhausorchester

Der Konzertreigen hatte in seiner 36. Saison unter dem Motto „Ein Sommer voller Musik“ am 24. Juni begonnen. Insgesamt rund 3200 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland standen auf den Bühnen an 28 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz. Mit einem Etat von rund acht Millionen Euro und nur 25.000 Euro Förderung mit Steuergeld nennt sich das 1988 erstmals organisierte RMF „das größte privat finanzierte Festival Europas“ - dank Sponsoren und Kartenerlösen.