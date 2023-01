Rheinischer Präses rechtfertigt westliche Hilfe für Ukraine

Düsseldorf (dpa) - . Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hat die militärische Unterstützung des Westens für die von Russland angegriffene Ukraine gerechtfertigt. Zugleich warf Latzel der russischen Führung am Dienstag einen Bruch des Völkerrechts vor und bekräftigte das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. „Es ist erschreckend, wie Zivilisten gefoltert, ermordet werden, die Infrastruktur gezielt zerstört wird“, sagte Latzel in Düsseldorf vor der rheinischen Synode. „Leben soll dauerhaft in der Ukraine nicht möglich sein - das ist ein klarer Bruch des humanitären Völkerrechts.“