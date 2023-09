Rheinland-Pfälzer und Saarländer bewegen sich zu wenig

Mit moderater Bewegung ist laut AOK schnelles Gehen oder normales Radfahren gemeint. „Also Bewegung, bei der sich der Herzschlag leicht erhöht und man leicht ins Schwitzen kommt.“ Diese Art der Bewegung sollte mindestens 21 Minuten täglich in den Alltag eingebaut werden, so die WHO. Intensiv anstrengende Bewegung - wie schnelles Joggen oder Radfahren - empfiehlt die WHO alternativ 11 Minuten täglich oder 75 Minuten pro Woche. Sitzen sollte möglichst alle 30 Minuten unterbrochen werden und regelmäßige Pausen sollten für Bewegung genutzt werden. Zudem sollte die Arbeits- und Sitzhaltung möglichst oft und regelmäßig gewechselt werden.