Rheinland-pfälzische AfD wählt Jungbluth für Europawahlliste

Bingen (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische AfD geht mit Alexander Jungbluth als Spitzenkandidat in das weitere Verfahren zur Europawahl. Der Landesparteitag wählte am Samstag in Bingen den Niersteiner mit „überwältigender Mehrheit“, wie Landesverbands-Geschäftsführer Matthäus Kielkowski berichtete. Der Volkswirt Jungbluth ist stellvertretender Vorsitzender in der AfD-Kreistagsfraktion Mainz-Bingen und beim AfD Kreisverband Mainz-Bingen.