Rheinland-pfälzische Weinkiste in der Antarktis angekommen

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - . Aus Rheinhessen und der Pfalz zur Antarktis: Eine Holzkiste mit 70 Flaschen Wein aus Rheinland-Pfalz hat nach mehrmonatiger Reise ihr Ziel erreicht, wie die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt/Weinstraße am Mittwoch mitteilte. Den Wein hatte Behördenpräsident Hannes Kopf im August 2022 auf den Weg zum Forschungsteam der Neumayer-Station III geschickt. Den Angaben zufolge legte der Eisbrecher Polarstern Anfang Januar in der Atka-Bucht in der Antarktis an und lud die überdimensionierte Weinkiste dort ab.