Rheinland-pfälzische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Bad Ems (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 geschrumpft. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilt, nahm die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um 6,7 Prozent ab. Vor allem das verarbeitende Gewerbe, die Baubranche und die Dienstleistungsbereiche haben sich demnach im Jahresvergleich schwächer entwickelt. Im Jahr 2022 war das Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz insgesamt preisbereinigt leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen.