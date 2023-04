Rheinland-Pfalz, Saarland: Am Wochenende Regen und Sonne

Barweiler (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland können sich die Menschen nach einem ungemütlichen Freitag auf ein zumeist heiteres Ende der Woche freuen. Am Freitag gebe es nach einer recht unbeständigen ersten Tageshälfte in den beiden Bundesländern ab dem Nachmittag und Abend vielerorts Regen und einzelne Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen demnach bei 16 bis 19 Grad und in den Hochlagen vereinzelt bei 14 Grad. Der zunächst schwache Wind frische sich im Tagesverlauf auf, hieß es, vor allem bei Gewittern komme es dann zu starken bis stürmischen Böen.