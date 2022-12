Rheinland-Pfalz, Saarland: Trübes und nasskaltes Wetter

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es trübe und nasskalt. Am Mittwoch gibt es vereinzelt Schauer, es bleibt bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Im höheren Bergland soll es teils schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei drei bis sechs Grad, im Bergland um minus ein Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bewölkt, es wird teils neblig und regnerisch. In Berglagen rechnet der DWD mit Schnee und Glätte. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus zwei Grad.