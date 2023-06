Rheinland-Pfalz-Tag geht zu Ende: Festumzug als Höhepunkt

Der 37. Rheinland-Pfalz-Tag war am Freitagabend in der Stadt an der Lahn eröffnet worden. Am Sonntag ist eine Abschluss-Pressekonferenz unter anderem mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geplant. Die Veranstalter hatten mit insgesamt rund 150.000 Besuchern auf dem rund 70.0000 Quadratmeter großen Festgelände gerechnet.