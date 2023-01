Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhafte Wetteraussichten

Offenbach (dpa/lrs) - . Wolken, etwas Regen und teils starker Wind: Das Wetter ist im neuen Jahr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unbeständig. Am Dienstag bleibt es bei geringer Bewölkung zunächst überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu wird es mit Höchsttemperaturen von 7 bis 11 Grad sehr mild. In der Nacht kann es örtlich regen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 3 Grad.