Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhaftes Wetter erwartet

Die Temperaturen erreichen am Donnerstag voraussichtlich 23 bis 27 Grad und um die 20 Grad in Hochlagen. In der Nacht zum Freitag könne es gebietsweise etwas regnen. Tagsüber erreichen die Temperaturen am Freitag Höchstwerte von 20 Grad im Nordwesten bis 26 Grad am Oberrhein und um die 18 Grad im Bergland.