Rheinland-Pfalz: Wie normal das Wetter zurzeit ist

Wählen Sie in der folgenden Grafik die Wetterstation aus, die Sie interessiert, indem Sie unter der Legende auf den kleinen Pfeil neben der ausgewählten Wetterstation klicken und in der Liste die passende Station auswählen. Klicken Sie auf die Linien, um zu erfahren, wie warm es an dem entsprechenden Tag war und ob die Temperatur im historischen Vergleich normal war. Klicken Sie oben links auf „Historischen Zeitraum wechseln“, um den Vergleich mit Werten aus dem anderen Zeitraum zu sehen. Klicken Sie unten mittig auf den Info-Button „Was ist normal?“ um zu erfahren, wie die Werte berechnet wurden.