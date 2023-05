Rheinland-Pfalz will Inklusion an Schulen ausbauen

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Inklusion an den Schulen im Land weiter ausbauen. „Inklusion ist ein Menschenrecht“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz. Mit einer neuen Inklusions- und Förderschulverordnung solle erreicht werden, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung nicht von vorne herein aussortiert werden, sondern mit anderen Schülern gemeinsam lernen können. Mehr als 250 neue Planstellen für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte sollen für das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung dazu schrittweise bis zum Jahr 2026 eingerichtet werden.