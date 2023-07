„Richtiger Weg“ oder „Luftnummer? Debatte über Solargesetz

Energieministerin Katrin Eder (Grüne) verwies auf eine in Auftrag gegebene Befragung unter Menschen in Rheinland-Pfalz. Demnach sähen die Menschen keine Form der erneuerbaren Energien so positiv wie die Photovoltaik. Das gelte nicht nur für die auf Dächern, sondern auch für Freiflächen. Die Einstellungen hätten sich auch durch den Krieg in der Ukraine verändert. Der PV-Ausbau entwickele sich erfreulich. Nach 350 Megawatt im gesamten Jahr 2022 seien es im ersten Halbjahr 2023 schon 375 Megawatt gewesen. „Das zeigt: Unsere Maßnahmen wirken.“