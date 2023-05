Rindenbrütende Borkenkäfer befallen zunehmend auch Eichen

Auch an den Buchen, die in Rheinland-Pfalz einen Waldanteil von rund 20 Prozent hätten, unterliegen die Buchenborkenkäfer dem Monitoring der Forstleute. In 2022 habe es auf einer Fläche von rund 3000 Hektar Trockenschäden an Buchen gegeben, sagte Stubenazy. Es sei schwer zu sagen, wie stark sich der Buchenborkenkäfer bereits ausgebreitet habe. „Da sich der Käfer hauptsächlich in der Baumkrone aufhält, ist er vom Boden aus meist schwer zu erkennen.“