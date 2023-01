Risikoanalyse als Hilfe gegen Geldautomatensprengungen

Der Präsident des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz, Thomas Hirsch, sagte, angesichts der zunehmenden Brutalität der Taten bedürfe es weitergehender Maßnahmen. „Um nachzurüsten, wird es an der einen oder anderen Stelle in allen Bereichen Serviceeinschränkungen geben müssen.“ Das könne zum Beispiel Schließzeiten betreffen. Möglich sei auch, dass Geldautomaten mit weniger Geld bestückt werden oder diese an bestimmten Standorten ganz abgebaut werden.