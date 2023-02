Rückkehr von Mainz-Profi Burkardt verzögert sich weiter

Mainz (dpa) - . U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 frühestens in der Schlussphase dieser Saison wieder zur Verfügung stehen. Der 22-Jährige muss wegen eines Knochenmarködems im Bereich des linken Knies nach Absprache mit den Mannschaftsärzten den Belastungsaufbau reduzieren und dem Heilungsverlauf anpassen, teilte der Verein am Freitag mit. Ein Wiedereinstieg in den Belastungsaufbau sei nach aktuellem Stand erst ab Anfang März geplant.