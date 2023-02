Haase und Viering bereiten sich auf Stichwahl in Mainz vor

Das Wahlergebnis bedeutet, dass die SPD erstmals seit 1949 nicht mehr den Oberbürgermeister in Mainz stellt. Der bisherige Amtsinhaber Ebling sagte am Montag: „Die SPD bleibt ein wichtiger Player und fester Bestandteil in der Landeshauptstadt.“ Das gute Abschneiden von Haase erklärt er mit dessen „großer Bekanntheit im Vergleich zu den anderen Kandidaten“. Er hoffe, dass es nach der Stichwahl nicht dazu komme, dass sich OB und Stadtverordnetenversammlung in „komplizierten Stellungsgefechten wiederfinden“. Im Stadtrat sind die Grünen stärkste Partei, sie bilden ein Bündnis mit SPD und FDP.