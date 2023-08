Rund 38.000 junge Rheinland-Pfälzer können Kulturpass nutzen

Für den Kulturpass können sich die jungen Erwachsenen seit Mitte Juni digital registrieren. Berechtigt sind alle, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich nach Angaben des Kulturministeriums 150 Kultureinrichtungen mit Angeboten (Stand 25. Juli). Von den Landeseinrichtungen seien das Staatstheater Mainz sowie das Staatsorchester Rheinische Philharmonie dabei. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen prüfe derzeit eine Einführung zur neuen Spielzeit oder zum Jahreswechsel, berichtete das Ministerium. Bundesweit sind es mehrere tausend Anbieter.