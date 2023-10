Rund 6300 Schülerinnen auf Mädchenschulen in Rheinland-Pfalz

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) war nach eigener Aussage selbst eine Zeit lang auf einem Mädchengymnasium, meist aber auf einer gemischten Schule. „Grundsätzlich halte ich es für richtig, Mädchen und Jungen zusammen zu unterrichten, weil dies die heutige Lebenswirklichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen widerspiegelt“, sagte sie. In einzelnen Fällen könne es aber sinnvoll sein, in Fächern wie Mathe, Informatik oder Naturwissenschaften für kurze Phasen getrennt zu unterrichten. „Es ist also nicht entscheidend, ob es reine Jungen- oder Mädchenschulen gibt“, sagte Hubig. Die wichtigste Frage sei, was für die Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Situation das Beste sei.