Rund 94.000 Einsprüche gegen Bescheide der Grundsteuerreform

Koblenz (dpa/lrs) - . Im Rahmen der Grundsteuerreform haben die Finanzämter in Rheinland-Pfalz dem Landesamt für Steuern zufolge aktuell rund 94.000 Einsprüche gegen Bescheide erfasst. Die Behörde in Koblenz machte am Dienstag darauf aufmerksam, dass man für Einsprüche in Papierform keine schriftliche oder telefonische Eingangsbestätigung erhalte. Bei Einsprüchen über das sogenannte Elster-Portal hingegen erfolge eine automatische Versandbestätigung.