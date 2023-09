Rutschige Straße wegen verlorener Traubenladung

Edesheim (dpa/lrs) - . Eine verlorene Traubenladung hat an der Südlichen Weinstraße für Rutschgefahr gesorgt. Das teilte die Polizeiinspektion Edenkoben am Mittwoch mit. Den Ermittlungen zufolge hatte ein Winzer in Edesheim am Dienstag einen Teil seiner Ladung verloren, weil er stark bremsen musste. Der Mann habe sich unerkannt entfernt, hieß es. Anhand des Kennzeichens werde nun ermittelt. Der Polizei zufolge gingen Hinweise auf eine rutschige Fahrbahn ein, die von der Feuerwehr dann gereinigt wurde. Dennoch warnten die Behörden auch am Mittwoch vor schlechter Reifenhaftung „wie auf Glatteis“.