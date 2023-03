Saarbrücken klettert nach Sieg gegen Essen auf Rang vier

Saarbrücken (dpa/lrs) - . Der 1. FC Saarbrücken mischt nach dem dritten Sieg in Serie weiter kräftig im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga mit. Die Saarländer kamen am Samstag zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0) gegen Rot-Weiss Essen und schoben sich in der Tabelle mit 48 Punkten auf Rang vier vor. Marvin Cuni in der 2. Minute und Dave Gnaase mit einem Doppelpack (36./58.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Rüdiger Ziehl.