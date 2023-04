Satirische Komödie über katholische Kirche vor Uraufführung

Trier (dpa) - . Es geht um Machtstrukturen, um Vertuschung und um katholische Würdenträger: Unter dem Titel „Kardinalfehler“ kommt am 22. April am Theater Trier eine satirische Komödie über die katholische Kirche zur Uraufführung. „Es ist eine bissige Komödie, die nicht nur unterhält, sondern auch provoziert“, sagte Theaterintendant Manfred Langner, der selbst Regie führt. Er hatte längere Zeit nach einem Stück über die Kirche für die Bühne in der ältesten deutschen Bischofsstadt gesucht. Da er kein passendes gefunden habe, habe er es dann in Auftrag gegeben, erzählte er.