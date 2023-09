Sattelzug auf umgekippt: A643 teils gesperrt

Der 40 Jahre alte Fahrer war laut Polizei in dem auf der Seite liegenden Sattelzug eingeklemmt worden. Er konnte erst nach zwei Stunden aus dem Führerhaus geborgen werden. Die Autobahnbrücke verbindet die beiden Landeshauptstädte Wiesbaden in Hessen und Mainz in Rheinland-Pfalz. Der Unfall ereignete sich nahe Mainz. Der Sattelzug war nach Angaben der Autobahnpolizei in einer Anschlussstelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Betonwand geprallt und links auf die Fahrerseite gekippt. Die Polizei sucht dringend Unfallzeugen.