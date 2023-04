Nauort (dpa) - . Eine brennende Sauna haben etwa 50 Feuerwehrleute in einem Einfamilienhauses in Nauort (Westerwaldkreis) gelöscht. Menschen wurden dabei am Sonntagnachmittag nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich nach Angaben der Polizeidirektion Montabaur noch nicht beziffern. Zu dem Brand war es aufgrund eines technischen Defektes der Sauna gekommen, hieß es von den Beamten.