Schachverband Rheinland-Pfalz kämpft um Mitglieder

Schweich (dpa/lrs) - . In der Corona-Zeit sind viele Mitgliedschaften in den rheinland-pfälzischen Schachvereinen auf der Strecke geblieben. „Allein in den letzten sechs bis acht Monaten haben wir rund zehn Prozent verloren“, sagt Achim Schmitt, Präsident des Schachbundes Rheinland-Pfalz in Schweich. Die Zahl der Schachspieler in den 400 Vereinen landesweit sei von 8000 innerhalb eines Jahres auf derzeit knapp 7000 gesunken. „Jetzt arbeiten wir daran, sie wieder zurückzuholen“, so Schmitt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.