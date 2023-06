Schauer und Gewitter erwartet: weiterhin warm

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es in den kommenden Tagen weiterhin warm. Zunehmend ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Nach einem heiteren bis sonnigen Start in den Dienstag ziehen am Nachmittag zunehmend Wolken auf. Im Norden sind kurze Schauer möglich, in der Eifel und im Westerwald kann es vereinzelt gewittern. Die Temperaturen liegen bei maximal 25 bis 29 Grad.