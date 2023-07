Schauer und Gewitter zu Beginn der neuen Woche

Offenbach (dpa/lrs) - . Schauer und Gewitter bestimmen den Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Montag sind im Tagesverlauf lokal zudem Unwetter nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. In Verbindung mit Schauern und Gewittern seien auch starke bis stürmische Böen und vereinzelte Sturmböen nicht ausgeschlossen. Bei Temperaturen zwischen 22 und bis zu 25 Grad am Oberrhein wird es sommerlich warm.