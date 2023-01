Schaulustige filmen Unfallstelle: „Kein Kavaliersdelikt“

Eine der Fahrerinnen war am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr zwischen Miesau und Landstuhl aus zunächst ungeklärter Ursache auf das andere Auto aufgefahren. Dieses kam ins Schleudern und schlug jeweils links und rechts in die Schutzplanke ein. Die Autobahn in Richtung Mannheim musste während der Unfallaufnahme für rund 1,5 Stunden gesperrt werden.