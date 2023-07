Schellhammer: PV-Ausbauziele übertreffbar

Mainz (dpa/lrs) - . Vor der ersten Beratung eines neuen Solargesetzes im rheinland-pfälzischen Landtag hält die Grünen-Fraktion die im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele für den Ausbau von Photovoltaik künftig für mach- und sogar übertreffbar. Wenn es gut laufe, könne es mit Hilfe des gesamten vorgesehenen Solarpakets zu einem Zubau von bis zu 650 Megawatt pro Jahr kommen, sagte die Fraktionsvorsitzende Pia Schellhammer am Montag in Mainz. Teil des Solarpakets, das die Ampel-Fraktionen Ende März angekündigt hatten, ist eine Novelle des Landessolargesetzes von 2021. Über die wird an diesem Donnerstag (20. Juli) im Landtag in Mainz beraten.