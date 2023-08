Schiersteiner Brücke wird am Wochenende voll gesperrt

Wiesbaden/Mainz (dpa) - . Bevor die Schiersteiner Brücke der Autobahn 643 kommende Woche wieder freigegeben wird, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Wochenende auf eine Vollsperrung einstellen. Von Freitag (11. August), 21.00 Uhr, bis Montag (14. August), 5.00 Uhr, wird die A643 zwischen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach gesperrt, wie die Autobahn GmbH in Wiesbaden am Montag mitteilte. Geplant seien unter anderem Arbeiten an einer Unterführung.