Schiffsunfall im Rhein sorgt für Behinderungen

Nierstein/Trebur (dpa) - . Ein Schiffsunfall auf dem Rhein hat am Freitag für Behinderungen im Fährverkehr südlich von Mainz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Morgen ein rheinabwärts fahrendes Binnenschiff nahe dem rheinland-pfälzischen Nierstein am rechten Flussufer festgefahren.