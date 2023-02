Schmuck- und Golddiebstahl wird Thema bei „Aktenzeichen XY“

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - . Ein spektakulärer Einbruch in Idar-Oberstein, bei dem Schmuckstücke, Edelsteine, Goldbarren und -münzen im Millionenwert gestohlen wurden, soll mit Hilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ aufgeklärt werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhoffen sich die Ermittler von der Ausstrahlung an diesem Mittwoch (15. Februar) Hinweise möglicher Zeugen. Außerdem veröffentlichten die Fahnder Fotos der maskierten Täter aus einer Überwachungskamera sowie Aufnahmen der Beute, der Transportbehälter und anderer Gegenstände.