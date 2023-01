Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es weiterhin winterlich kalt mit gelegentlichem Schneefall, aber auch Minusgraden und Glätte. Aufgrund eines nach Dänemark abgezogenen Tiefs fließt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kältere Luft polaren Ursprungs in die Region. Am Dienstag erreichen die Temperaturen demnach Werte von höchstens sechs Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann es bis zu minus fünf und im Bergland bis zu minus sieben Grad kalt werden.