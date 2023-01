Schnee und Glätte: Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz

Koblenz/Worms (dpa/lrs) - . Schnee und glatte Straßen haben am Freitag in einigen Teilen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsunfällen geführt. In Koblenz kam es bei zwei davon zu vier Leichtverletzten, wie die Polizei mitteilte. Auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich wurde eine Autofahrerin nach Polizeiangaben bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen leicht verletzt. In den meisten Fällen blieb es aber bei Sachschäden, querstehenden Lkws und liegengebliebenen Autos, die teils auch zu blockierten Straßen führten, wie es hieß.