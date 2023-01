Schneefall führt zu Unfällen: Straßen nicht befahrbar

Bitburg/Trier (dpa/lrs) - . Schneefall hat am Freitag in Teilen von Rheinland-Pfalz zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen und großen Verkehrsbehinderungen geführt. Die Polizei in Bitburg sprach am Abend von einem „Verkehrschaos“ in der Eifel. Das Polizeipräsidium in Mainz riet dringend dazu, „zu Hause zu bleiben und keine Fahrten anzutreten“.