Schneider an Spitze der CDU-Landesliste für Europawahl

Koblenz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische CDU geht mit Christine Schneider an der Spitze der Landesliste in die Europawahl im kommenden Jahr. Eine Landesvertreterversammlung votierte am Samstag in Koblenz mit großer Mehrheit für die 51-jährige Südpfälzerin. Bei 204 abgegebenen Stimmen erhielt sie 197 Ja-Stimmen bei 6 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Damit kam sie auf 96,6 Prozent Zustimmung.