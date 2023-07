Schnieder will Kommunen bei Flüchtlingsaufnahme entlasten

Mainz (dpa/lrs) - . CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder fordert zur Entlastung der Kommunen in Rheinland-Pfalz eine längere Unterbringung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. „Die Kommunen stehen mit dem Rücken an der Wand, die Stimmung kippt“, sagte der Oppositionspolitiker in einem am Donnerstag gesendeten Interview des Fernsehnachrichtenmagazins „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“. Es sollten nur diejenigen Menschen integriert werden, die eine Bleiberechtigung hätten.