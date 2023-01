Scholz: Regierung in Rheinland-Pfalz ist Vorbild der Ampel

Scholz ging in seiner Ansprache auf den Krieg in der Ukraine ein, den er als „größten geopolitischen Umbruch seit dem Ende des Kalten Krieges vor mehr als 30 Jahren“ bezeichnete. Deutschland werde die Ukrainer solidarisch unterstützen - „und zwar so lange, wie sie unsere Hilfe benötigen.“ Der Bundeskanzler fügte hinzu: „Putin wird scheitern. Die Ukraine wird als freies europäisches Land der Europäischen Union angehören.“