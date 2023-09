Schott bringt Pharmasparte bis Jahresende an die Börse

Mainz (dpa) - . Der Mainzer Spezialglashersteller Schott will seine Pharmasparte bis Ende dieses Jahres an die Börse bringen. Der Handel der Aktien an der Frankfurter Börse solle abhängig vom Kapitalmarktumfeld aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Börsengang werde nur bestehende Stammaktien der derzeit alleinigen Gesellschafterin - der Schott-Tochter Schott Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH - umfassen. Der Schott-Konzern soll Mehrheitseigentümer der Pharmasparte bleiben.