Schreiner: Spitzenmedizin braucht mehr Geld

Mainz (dpa/lrs) - . Kampf gegen den Fachkräftemangel und interne Unstimmigkeiten: Die Situation der Mainzer Universitätsmedizin wird an diesem Donnerstag Thema im rheinland-pfälzischen Landtag. Das größte Krankenhaus im Land hatte zuletzt mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. So monierten rund 40 Klinikdirektoren in einem Brief an den Aufsichtsratsvorsitzenden und Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt (SPD) eine „rigorose Sparpolitik“ und forderten unter anderem die Entlassung des kaufmännischen Vorstands.