Schüler soll Feuer in der Schule gelegt haben

Sprendlingen (dpa/lrs) - . Ein 16 Jahre Schüler soll an seiner Schule in Sprendlingen im Kreis Mainz-Bingen ein Feuer gelegt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Feuerwehr den Brand in der Nacht schnell löschen können. Lediglich Inventar in einem Klassenzimmer sei beschädigt worden, das Schulgebäude selbst nicht. Ein 16-jähriger Schüler sei als Verdächtiger ermittelt worden - zum Motiv machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die Schule öffnete am Montag normal, nur der eine Klassenraum konnte nicht genutzt werden.