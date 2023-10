Schülergruppe aus Saarburg wartet auf Rückflug aus Israel

Saarburg/Tel Aviv (dpa/lrs) - . Eine Schülergruppe aus Saarburg ist auf dem Weg der Rückreise aus Israel am Dienstag auf dem Flughafen in Tel Aviv angekommen. „Alle sind wohlauf“, sagte die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Saarburg im Kreis Trier-Saarburg, Nadine Arendt. Das Flugzeug solle am Vormittag nach Istanbul starten, danach gehe es weiter in die Heimat. Der Rückflug sei von vornherein für Dienstag geplant gewesen, sagte Arendt.